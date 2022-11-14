Экономист Разуваев: зона евро начнёт трещать по швам, но России будет всё равно

Положение единой валюты Евросоюза в 2023 году ухудшится. Такое мнение выразил экономист Александр Разуваев.

В интервью Телеканалу "360" он отметил, что властям Италии, Испании и Греции придётся поднимать вопрос о возможном выходе из зоны евро. По словам эксперта, собственные валюты помогут им быстрее справиться с проблемами.

"В следующем году зона евро будет трещать по швам, потому что капиталы из неё будут бежать", — сказал Разуваев.

Экономист не исключил, что курс евро в 2023 году может опуститься до 30-35 рублей. Он также допустил сценарий жёсткой рецессии, которая повлечёт за собой резкое снижение стоимости нефти и газа. Как пояснил специалист, России "будет всё равно", если позиции евро ухудшатся, ведь она от этого не пострадает.

ЕС начнёт размораживать российские резервы и восстанавливать хозяйственные связи с РФ лишь после завершения украинского кризиса, заключил финансовый аналитик.