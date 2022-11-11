Как нас дурачат на распродажах: не стоит верить жёлтым ценникам

Россияне уже задумались над покупкой подарков для родных и близких. В надежде купить товар подешевле, они стремятся на распродажи, однако рискуют быть обманутыми.

За неделю до распродажи многие магазины анонсируют крупные скидки, но прежде чем совершать импульсивные покупки, стоит задуматься.

Ранее эксперт объяснила, как не попасть в ловушку маркетологов во время "чёрной пятницы".

Журналисты "Радио 1" проанализировали цены на популярные товары в течении недели и пришли к выводу, что цены в большинстве магазинов в период объявленной распродажи во Всемирный день шопинга, никак не отличались от обычных.

"Нужно быть бдительным, как при онлайн-покупках, так и при непосредственных покупках в магазине. Если вам нужен какой-то товар, то следите за ним в длительном временном интервале. Не покупайте товар сломя голову в момент какой-то распродажи, потому что это может оказаться не настолько выгодным, как кажется на первый взгляд", — рассказал руководитель проекта «Тотальный контроль» Сергей Чухов.