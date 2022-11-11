Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
От родственников погибшего скрывают, что он стал донором органов
Десантники ВС РФ подорвали два танка, чтобы они не достались ВСУ
Прилепин заявил, что ВСУ пойдут атакой на Белгородчину с целью размена на Крым
Солонников: Британия пытается создать из Украины и Польши аналог Евросоюза
В Белгороде появился "фонд", который начал охоту на "киевских голубей"
Марков сравнил СВО и русско-японскую войну: "Такие же ожидания лёгкой победы"
Немецкий эксперт назвал место решающей битвы РФ и Украины: Запорожье
Шац показал, как Пугачёва отдыхает со Слепаковым и Виторганом: "Хорошо им"
Марков: время для мирных переговоров с Украиной наступит в феврале

Как нас дурачат на распродажах: не стоит верить жёлтым ценникам

Экономика

Россияне уже задумались над покупкой подарков для родных и близких. В надежде купить товар подешевле, они стремятся на распродажи, однако рискуют быть обманутыми.

Как нас дурачат на распродажах: не стоит верить жёлтым ценникам

За неделю до распродажи многие магазины анонсируют крупные скидки, но прежде чем совершать импульсивные покупки, стоит задуматься.

Ранее эксперт объяснила, как не попасть в ловушку маркетологов во время "чёрной пятницы".

Журналисты "Радио 1" проанализировали цены на популярные товары в течении недели и пришли к выводу, что цены в большинстве магазинов в период объявленной распродажи во Всемирный день шопинга, никак не отличались от обычных.

"Нужно быть бдительным, как при онлайн-покупках, так и при непосредственных покупках в магазине. Если вам нужен какой-то товар, то следите за ним в длительном временном интервале. Не покупайте товар сломя голову в момент какой-то распродажи, потому что это может оказаться не настолько выгодным, как кажется на первый взгляд", — рассказал руководитель проекта «Тотальный контроль» Сергей Чухов.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Елена Былкина
Популярное
Силовые структуры
Ходаковский: после отвода ВС РФ из Херсона высвободится крупная группировка ВСУ

После отвода российских войск с правого берега Днепра в Херсоне высвободится крупная группировка ВСУ. И она создаст угрозу на другом направлении.

Ходаковский: после отвода ВС РФ из Херсона высвободится крупная группировка ВСУ
FT: Россия может нанести по территории Украины удар электромагнитным импульсом
Силовые структуры
FT: Россия может нанести по территории Украины удар электромагнитным импульсом
Силовые структуры
Дмитрий Медведев требует прекратить паникёрство по поводу Херсона
Силовые структуры
Антоновский мост и мост на Каховскую ГЭС уничтожены
Любовь Степушова Индия спасает Россию, а Россия - Индию, поэтому Запад проиграет Любовь Степушова Сергей Лебедев Российские миллиардеры воруют деньги дома и тратят за границей Сергей Лебедев Андрей Николаев Киев уже не относится к харьковским землям, как к своим Андрей Николаев
Силовые структуры
Военкоры: взрыв Антоновского моста был сигналом об окончании вывода войск РФ
Мир. Новости мира
Международники: Путину на G20 грозили скандал и ракета в борт №1
БПЛА "Ланцет" ВС РФ уничтожил машину ВС Украины на Херсонском направлении
Силовые структуры
БПЛА "Ланцет" ВС РФ уничтожил машину ВС Украины на Херсонском направлении
Последние материалы
От родственников погибшего скрывают, что он стал донором органов
Десантники ВС РФ подорвали два танка, чтобы они не достались ВСУ
Прилепин заявил, что ВСУ пойдут атакой на Белгородчину с целью размена на Крым
Солонников: Британия пытается создать из Украины и Польши аналог Евросоюза
В Белгороде появился "фонд", который начал охоту на "киевских голубей"
Марков сравнил СВО и русско-японскую войну: "Такие же ожидания лёгкой победы"
Немецкий эксперт назвал место решающей битвы РФ и Украины: Запорожье
Шац показал, как Пугачёва отдыхает со Слепаковым и Виторганом: "Хорошо им"
Марков: время для мирных переговоров с Украиной наступит в феврале
NetEase: ЕС бросил в РФ "экономический бумеранг" и горько пожалел об этом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников