Ордов заявил, что рубль вернётся в свой привычый диапазон

Рубль вернётся в привычный диапазон. Об этом заявил директор Высшей школы финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Константин Ордов, комментируя Pravda.Ru теоретическое падение курса доллара.

Ордов предполагает, что нынешний курс во многом не подвержен рыночным факторам воздействия. Курс доллара был в рамках от 70-80 рублей, а затем укрепился до 60 рублей, чему сильно удивились международные и российские экономисты, говорит эксперт. Всё это происходило в период санкции, экономических проблем и резкого роста инфляции.

"Но на сегодняшний день мы понимаем, что коллапс, связанный с резким сокращением импорта, и этот эффект закончился, поэтому восстановление импорта будет являться дополнительным фактором ослабления рубля", — сказал Ордов.

Ордов отметил, что на ближайшие три года бюджет РФ сформирован с дефицитом, и в следующем году будет наблюдаться достаточно значимый дефицит. По его мнению, правительство тоже заинтересовано в управляемом, не очень значительном, ослаблении рубля.

"Ровно поэтому мы видим, что в проектах бюджета Центрального банка ближайшая цель — это 68 рублей. А мы также слышали про 70-80 рублей. Это тот диапазон, который ЦБ, Минфин, Минэк считают для себя достаточно комфортным", — заявляет Ордов.

В связи с этим, по мнению эксперта, укрепление до 50 рублей было лишь фактором некого "экономического шока". Вся осознанная денежно-кредитная политика и бюджетная политика нацелены на то, чтобы вернуть рубль в привычный для нас диапазон.

"Поэтому дальнейшее его укрепление, скорее, невозможно, особенно на фоне дефицитного бюджета и всех инструментов, которые на сегодняшний день находятся в руках Минфина и ЦБ в условиях отсутствия валютных спекулянтов на российском валютном рынке. Так что здесь, мне кажется, укрепление до 50-ти теперь уже абсолютно исключено", — подытожил Ордов.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф отметил, что Сбербанк проводил оценку критического курса рубля до 50 рублей за доллар.

"Нет ни одной убыточной отрасли", — добавил он.