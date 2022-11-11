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Путин запретил сделки с иностранными долями некоторых компаний ТЭК

Экономика

Почти 200 компаний, занимающиеся нефтепереработкой, производством оборудования и оказывающие сервисные услуги для топливно-энергетического комплекса, теперь не могут совершать сделки с иностранными долями.

Президент РФ Владимир Путин обязал некоторые предприятия, в число которых попали "Schneider Electric Россия","дочки" Siemens и BASF, получать специальное разрешение для сделок, касающихся иностранных долей, сообщает издание oilcapital.ru.

Ранее глава страны уже запретил сделки с долями стратегических компаний, если они принадлежат выходцам из недружественных стран. Любой контракт, подразумевающий смену владельца иностранной доли, должен быть одобрен президентом.

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Автор: Антон Уткин
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