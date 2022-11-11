Почти 200 компаний, занимающиеся нефтепереработкой, производством оборудования и оказывающие сервисные услуги для топливно-энергетического комплекса, теперь не могут совершать сделки с иностранными долями.
Президент РФ Владимир Путин обязал некоторые предприятия, в число которых попали "Schneider Electric Россия","дочки" Siemens и BASF, получать специальное разрешение для сделок, касающихся иностранных долей, сообщает издание oilcapital.ru.
Ранее глава страны уже запретил сделки с долями стратегических компаний, если они принадлежат выходцам из недружественных стран. Любой контракт, подразумевающий смену владельца иностранной доли, должен быть одобрен президентом.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Отвод войск из Херсона обнажил реальность военного времени, считает обозреватель "МК".