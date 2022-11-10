В Тюменской области власти объявили два тендера на открытие кредитной линии для покрытия дефицита бюджета. В областную казну привлекут 3,5 миллиарда рублей кредитных средств. Об этом сообщает издание nashgorod.ru.
В документах, размещённых на портале Госзакупки, указано, что контракт начинает действовать с 9 января 2023 года. Заявки на участие в аукционе будут принимать до 17 ноября.
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