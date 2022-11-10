Глава Банка России Эльвира Набиуллина ответила на вопрос журналистов о том, преодолела ли экономика РФ дно или намечается новый спад.
Председатель ЦБ озвучила свою позицию по этому вопросу.
"Я так не люблю искать дно", — сказала глава финансового регулятора.
Набиуллина приняла участие в форуме Finopolis 2021/2022, где рассказала о том, как экономика РФ должна перестроиться в новых условиях.
Она рассказала, что в каких-то отраслях экономики потребуется поиск иностранных рынков сбыта, где-то следует искать новых поставщиков сырья и комплектующих. Ряду отраслей, по её словам, придётся переориентироваться на внутренний рынок.
Ранее глава ЦБ объяснила, что российская банковская система в 2022 году столкнулась с мощным ударом.
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