Сбер предложит промовклад в юанях для всех клиентов

Сбер продолжает совершенствовать свои депозитные продукты в китайских юанях. С 10 ноября Сбер представит новый депозитный продукт для всех клиентов — Вклад в юанях, — рассказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царёв.

Промовклад в юанях можно открыть на 1, 2, 3, 6, 12, 24 и 36 месяцев. Минимальная сумма вклада — 10 тыс. юаней, максимальная не ограничена.

Оформить вклад можно в СберБанк Онлайн и в офисах банка.

Предложение действует с 10 ноября 2022 года по 17 января 2023 года включительно.

Также с 10 ноября увеличен максимальный срок вклада "Новые возможности", который позволяет выгодно конвертировать доллары в юани или рубли.

Вклад "Новые возможности" банк представил 24 октября, а сейчас увеличил его сроки. Если раньше вклад можно было открыть только на 3, 6 или 12 месяцев, то теперь — ещё и на 2 и 3 года.

Чтобы оформить такой депозит, клиенту нужно иметь в банке вклады, счета или банковские карты в долларах США на общую сумму свыше $5000 на конец дня 13 октября. Ставка в рублях зависит от суммы и срока — от 7,35 до 7,44% годовых. В юанях она одинаковая — 0,2% годовых. Минимальная сумма вклада — 50 тыс. рублей или 7 тыс. юаней, максимальная не ограничена. Деньги конвертируются в нужную валюту автоматически — по курсу на дату открытия вклада. Открыть вклад "Новые возможности" можно в СберБанк Онлайн либо в отделении банка до 15 марта 2023 года.