"Непоколебимая поддержка": ЕС отказался выделить Украине три миллиарда евро

Евросоюз не выделит Украине три миллиарда евро, которые были обещаны Киеву в рамках программы макрофинансовой помощи.

По словам первого заместителя главы Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса, по этому поводу была проведена "широкая дискуссия". Однако в итоге был сделан вывод, что продвинуться по этому вопросу в нынешнем году нет никакой возможности.

По сему поводу министр финансов Чехии Збынек Станжура заявил, что чиновникам Евросоюза стыдно перед Киевом за невыполненные обещания.

"Нам очень трудно смотреть украинским министрам в глаза, трудно объяснить им, почему мы не можем выполнить наши обещания украинскому правительству", — цитирует пана Збынека "Украина.ру".

В результате киевский режим не получит треть суммы, которая была обещана главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. В мае этого года она заявила о "непоколебимой поддержке" Евросоюзом Украины. И сообщила о предоставлении дополнительной макрофинансовой поддержке Украине в размере девяти миллиардов евро до конца 2022 года.

Однако в итоге в ЕС не смогли найти обещанную сумму, поскольку не смогли договориться о финансовых гарантиях по займу (впрочем, это неофициальные данные).

В Киеве между тем ранее заявляли, что ежемесячно требуется не менее пяти миллиардов долларов (говорили и про семь миллиардов), чтобы обеспечить минимальный уровень расходов. И открыто заявляли, что рассчитывают получать требуемые средства от США и Евросоюза.

Американцы обещали по полтора миллиарда ежемесячно, но насколько их хватит, с учётом того, что ЕС оказывать поддержку не особо торопится.