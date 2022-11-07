Вашингтон пересматривает планы по ранее придуманной операции по ограничению цен на российскую нефть.
Об этом сообщает не какая-то российская пропаганда, а западное издание Bloomberg.
Власти США были вынуждены свернуть план по введению ограничения цен на российскую нефть в его первоначальном виде из-за скептицизма инвесторов и растущих рисков на финансовых рынках.
По всей вероятности, западные страны придут к более свободному конролю потолка цен на нефть, чем "ранее предполагалось". Тем более, что Китай и Индия в этом первоначальном плане участвовать не собирались.
Издание сообщает, что некогда грозный гегемон — Соединённые Штаты просто физически не могут повлиять на продажу российской нефти.
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