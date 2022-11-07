США вынуждены свернуть план по введению ограничения цен на российскую нефть

Вашингтон пересматривает планы по ранее придуманной операции по ограничению цен на российскую нефть.

Об этом сообщает не какая-то российская пропаганда, а западное издание Bloomberg.

Власти США были вынуждены свернуть план по введению ограничения цен на российскую нефть в его первоначальном виде из-за скептицизма инвесторов и растущих рисков на финансовых рынках.

По всей вероятности, западные страны придут к более свободному конролю потолка цен на нефть, чем "ранее предполагалось". Тем более, что Китай и Индия в этом первоначальном плане участвовать не собирались.

Издание сообщает, что некогда грозный гегемон — Соединённые Штаты просто физически не могут повлиять на продажу российской нефти.