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BI: есть страны, которые помогут России обойти "потолок" цен на нефть

Экономика

На Западе продолжают анализировать, к каким результатам приведёт введение ценовых ограничений на российскую нефть. Эту идею активно продвигает государства, входящие в G7, США прежде всего.

BI: есть страны, которые помогут России обойти "потолок" цен на нефть

По мнению издания Business Insider, Россия продолжит торговать нефтью с Индией и Китаем в обход ограничений, введённых Западом. Напомним, в G7 собираются мешать торговле, если цена не будет ограничена. И одной из мер станет запрет на страхование судов, которые эту нефть будут перевозить.

Однако есть ряд небольших страховых компаний, которые готовы поддержать продажи российской нефти за пределами ограничений, говорится в статье Business Insider (перевод "ПолитРоссия").

"Существует горстка китайских страховщиков судоходства, которые могут предложить такую защиту. Фирмы, которые неохотно идут на это, могут в любом случае предложить страховку из-за подталкивания со стороны китайского правительства", — сказано в материале.

Кроме того, уже сейчас некоторые фирмы, которые перевозят российскую нефть, пользуются услугами компаний, которые поддерживают поставки топлива из РФ с более низким уровнем покрытия рисков.

И это, подчёркивается в материале, позволит России без проблем торговать энергоносителями с Китаем и Индией в обход ценовых ограничений.

Отметим, и ранее неоднократно высказывалось мнение, что Западу придётся заручиться поддержкой других стран, чтобы попытки ввести "потолок" цен имели какой-то эффект. Однако за те несколько месяцев, что продвигается эта идея, добиться успехов на этом поприще инициаторам ценовых ограничений не удалось.

В России, напомним, неоднократно заявляли, что не будут поставлять нефть и нефтепродукты в те страны, которые поддержат "потолок" цен на энергоносители.

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Автор: Антон Куликов
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