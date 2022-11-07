Эксперты по недвижимости проанализировали динамику цен на вторичное жильё и назвали три типа квартир Москвы, которые сильно подешевели. Об этом пишет издание "Вести Подмосковья".
Аналитики отмечают, что средняя стоимость квадратного метра в столице снизилась до 346,2 тысячи по итогам сентября текущего года. Это на 1,43% ниже по сравнению с августом. Подробнее читайте в материале на сайте.
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