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Эксперты по недвижимости зафиксировали снижение цен на жильё в Москве

Экономика

Эксперты по недвижимости проанализировали динамику цен на вторичное жильё и назвали три типа квартир Москвы, которые сильно подешевели. Об этом пишет издание "Вести Подмосковья".

Аналитики отмечают, что средняя стоимость квадратного метра в столице снизилась до 346,2 тысячи по итогам сентября текущего года. Это на 1,43% ниже по сравнению с августом. Подробнее читайте в материале на сайте.

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Автор: Максим Александров
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