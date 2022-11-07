"Чудо-оружие": яхты российских миллиардеров разоряют Запад

Европейские государства и США, которые задержали яхты, якобы связанные с российскими предпринимателями, тратят десятков миллионов долларов на их содержание. В некоторых странах на это идут средства налогоплательщиков.

Правительства западных государств задержали более десяти яхт, у которых якобы российские владельцы. Совокупная стоимость этих судов составляет не менее четырёх миллиардов долларов, сообщает агентство Bloomberg.

Понятно, что необходимо эти яхты необходимо содержать: своевременно удалять плесень и ржавчину с корпусов, регулярно мыть и чистить, красить и перекрашивать, следить за работой винтов и швартовных линий.

Разумеется, яхты сейчас не эксплуатируются и просто стоят, "высасывают деньги", сообщает американское агентство, материал которого цитирует ТАСС.

По некоторым оценкам, содержание такой яхты в год может стоит от до десяти до 15 процентов её стоимости. Когда они не в море, их содержание обходится дешевле. Но даже по самой минимальной оценке, на содержание арестованных яхт власти в США и Италии будут платить более 50 миллионов долларов в год.

Во Франции и в Испании за содержание платят владельцы судов. Точнее сказать, не платят, поскольку сделать это затруднительно — активы владельцев судов, как правило, заморожены.

И на решение вопроса могут уйти годы. В США вопрос о том, что делать с задержанными яхтами, пытаются решить в судебном порядке. А именно, власти стремятся доказать, что они приобретены на доходы, полученные преступным путём.

В Евросоюзе думают над тем, чтобы изменить законодательство. А владельцы яхт, тем временем, обращаются в суды, чтобы вернуть свою собственность.

В общем, в любом случае, дело это не быстрое. Соответственно, и дальше придётся тратить десятки, а то и сотни миллионов долларов ежегодно на содержание яхт. Ведь в противном случае есть вариант получить иски от владельцев, если их имущество будет утрачено.

И отметим, речь идёт о незапланированных расходах. Понятно, что деньгам, которые уходят на содержание яхт, можно было бы найти другое применение.