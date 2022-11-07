The Economist: эмбарго против России бесполезно, без денег она не останется

Попытки истощить российскую казну при помощи ценовых ограничений на энергоресурсы или эмбарго практически бесполезны. Есть на Западе такое мнение, причём достаточно распространённое.

По мнению британского издания The Economist, "никакое эмбарго не истощит российскую казну".

По данным энергетической компании Kpler, в середине октября в танкерах с сжиженным природным газом у берегов Европы находилось около 1,2 миллиона тонн топлива. Этот фактор в совокупности с тёплой погодой понизил спрос на сырьё. Однако считать такой расклад концом энергокризиса в Евросоюзе слишком рано, говорится в материале издания.

С наступлением холодов рынок может обрушиться, так как на европейское топливо могут найтись покупатели за пределами ЕС, что спровоцирует соперничество.

В материале сообщается о трёх сценариях развития топливного кризиса в Европе, ранее Pravda. Ru о них рассказывала.

Стоит заметить, что сейчас у европейских портов находятся десятки танкеров с СПГ. Однако разгружать их владельцы не спешат, дожидаясь более высоких цен на энергоресурсы. В последнее время в Европе цены на природный газ заметно снизились.

Происходит это и из-за тёплой погоды, и из-за того, что подземные хранилища природного газа практически заполнены. Однако европейские компании постепенно начинают отбор газа из хранилищ.

Напомним, Группа семи (G7) рассчитывает ввести ограничения на цену экспортируемой из России нефти. Сделать это планируется в начале декабря, когда вступит в силу эмбарго Евросоюза на поставки нефти из РФ морским путём.

Так называемый потолок цен не поддержали многие государства, в том числе крупнейшие экспортёры российской нефти, Индия и Китай. В связи с чем многие эксперты на Западе высказывают сомнения в том, что попытки ограничить цену российской нефти окажутся успешными.

В России неоднократно заявляли, что не будут поставлять нефть и нефтепродукты в страны, которые поддержат ограничения. Однако госсекретарь США Энтони Блинкен на днях выразил уверенность, что Россия продолжит поставки, даже несмотря на потолок цен. Он считает, что наша страна заинтересована в том, чтобы сохранить своё присутствие на рынке.

Конечно, заинтересована. Вот только определять условия такого присутствия должен не Вашингтон.