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Экономист Беляев: в переходе с гривны на рубль в Запорожье не будет сложностей

Экономика

Финансовый аналитик Михаил Беляев в разговоре с Pravda.Ru прокомментировал заявление члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова о намерении сделать рубль единственной официальной валютой региона, полностью отказавшись от гривны.

Экономист Беляев: в переходе с гривны на рубль в Запорожье не будет сложностей

Экономист заверил, что в переходе на другую валюту нет ничего сложного, ведь у России уже отработаны такого рода действия, например, в период деноминации.

"Единственное, там достаточно сложный вопрос заключается в том, чтобы пересчитать цены в магазинах, которые были в гривнах, поставить цены, которые будут номинироваться в рублях. Вопрос в том, будут ли это цены, которые распространены на территории всей России до присоединения или это будут какие-то местные цены, но по какому-то курсу пересчитанные в рублевый эквивалент. Это единственный вопрос", — подчеркнул Беляев.

Эксперт добавил, что после перерасчёта в рубли местные цены поначалу могут оказаться несколько дешевле или дороже, чем в соседних российских областях, однако этот вопрос, по мнению специалиста, легко решаем.

Безналичные расчеты вообще переводятся в виртуальной форме очень быстро. Наличные деньги — тоже будут образованы пункты обмена, у РФ тоже опыт имеется.

"Самый главный вопрос в курсе, по какому курсу это будет всё пересчитываться. А уже новые зарплаты или ещё что-то (будут завезены новые купюры) будут выдаваться в новых купюрах новыми деньгами и какой-то будет назначен, естественно, переходный период, как всегда это бывает, то есть это не один день, не с субботы на понедельник!" — уточнил финансист.

Ранее Рогов проинформировал, что с 1 января 2023 года в Запорожской области прекратится обращение гривны, а единственной официальной валютой будет российский рубль.

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Автор: Светлана Нерадовская
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