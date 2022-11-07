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Минпромторг: бренды Lancome, Yves Saint Laurent и Giorgio Armani вернутся в РФ

Экономика

Бренды Lancome, Redken, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani и Kerastase планируют возобновить продажу парфюмерно-косметических товаров на территории РФ.

Минпромторг: бренды Lancome, Yves Saint Laurent и Giorgio Armani вернутся в РФ

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Минпромторг России, в августе 2022 года продукцию этих брендов включили в параллельный импорт, однако на сегодняшний день руководители компаний выступают за прямые поставки своих товаров в РФ.

Отмечается, что на этом фоне было решено отменить схему параллельного импорта для Lancome, Redken, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani и Kerastase.

По информации Минпромторга РФ, изменения начнут действовать лишь через три месяца. У фирм, которые приобрели продукцию этих брендов, ещё есть возможность ввезти её в российские регионы по параллельному импорту.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что параллельный импорт необходимо продлить на 2023 год. Кроме того, он подчеркнул: соответствующее решение уже подготовлено.

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Автор: Юлия Миленина
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