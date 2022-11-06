Турция становится одним из ведущих торговых партнеров России

Товарооборот между Москвой и Анкарой быстро растет, объём поставок турецких товаров в Россию в сентябре достиг месячного рекорда в $1,1 млрд.

Как сообщает РБК со ссылкой на данные Турецкого института статистики, это в 2,3 раза больше, чем в аналогичны период годом ранее (тогда он составил $504 млн), когда Турция заняла 11-е место среди стран, поставляющих товары в Россию, опередив США, Францию, Японию, Польшу и Италию. Этим летом она вошла в пятерку крупнейших экспортеров.

Сентябрьский же скачок поставил Турцию на один уровень с Германией по объему экспорта в Россию. По данным Евростата, в течение мая-августа немецкий экспорт в Россию составлял в среднем около $1,2 млрд в месяц, а в сентябре — $1,14 млрд.

Однако, если Турция обгонит ФРГ, она станет третьим по величине экспортером товаров в Россию после Китая и Белоруссии:

китайский экспорт в сентябре составил около $8 млрд,

белорусский (по последним доступным данным — июньским) — $более 2 млрд.

За Турцией и Германией следуют Казахстан — его экспорт в августе — $881 млн (рост на 23% по сравнению с июлем).

Минэкономразвития России объявило, что ожидает, что к 2022 году двусторонний товарооборот с Турцией превысит $60 млрд.

Москва и Анкара подписали дорожную карту экономического сотрудничества, которая предусматривает доведение двустороннего товарооборота до $100 млрд в год.

Две страны также договорились ввести российский рубль в качестве расчетной валюты, в том числе использовать его для расчетов за поставки российского природного газа.