Турция становится одним из ведущих торговых партнеров России

Товарооборот между Москвой и Анкарой быстро растет, объём поставок турецких товаров в Россию в сентябре достиг месячного рекорда в $1,1 млрд.
Как сообщает РБК со ссылкой на данные Турецкого института статистики, это в 2,3 раза больше, чем в аналогичны период годом ранее (тогда он составил $504 млн), когда Турция заняла 11-е место среди стран, поставляющих товары в Россию, опередив США, Францию, Японию, Польшу и Италию. Этим летом она вошла в пятерку крупнейших экспортеров.
Сентябрьский же скачок поставил Турцию на один уровень с Германией по объему экспорта в Россию. По данным Евростата, в течение мая-августа немецкий экспорт в Россию составлял в среднем около $1,2 млрд в месяц, а в сентябре — $1,14 млрд.
Однако, если Турция обгонит ФРГ, она станет третьим по величине экспортером товаров в Россию после Китая и Белоруссии:
За Турцией и Германией следуют Казахстан — его экспорт в августе — $881 млн (рост на 23% по сравнению с июлем).
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