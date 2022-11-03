Вучич: каждый политик в мире знает, кто совершил диверсии на "Северных потоках"

Каждый политик в мире знает, кто совершил диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2", но все лицемерно молчат, заявил президент Сербии Александр Вучич.

"<…> Не существует политика в мире, который бы не знал, кто совершил диверсию на Балтике, но мы все прикидываемся слабоумными и молчим, чтобы не навредить интересам своей страны. Но что поделать, это лицемерие повсюду. Даже если это случится с "Балканским потоком" ("Турецким потоком"), мы бы как-то пережили, люди могут быть спокойны", — цитирует Вучича ТАСС. Спокойны они могут быть по той причине, что в Сербии сделаны запасы газа в газохранилищах.

В конце сентября стало известно, что три из четырёх ниток "Северного потока" и "Северного потока — 2" у берегов Дании были повреждены.

Достаточно быстро появились сообщения, что это повреждения — результат диверсии. Причём заявлено это было на официальном уровне. В частности, о диверсии заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Власти Германии, Швеции, Дании заявили о проведении расследования.

Кто стоит за этими диверсиями, пока официально не объявлено. Хотя вот депутат Европарламента, бывший глава МИД Польши Радослав Сикорский сразу же после произошедшего поблагодарил США. Впрочем, затем он своё сообщение из соцсетей удалил.

Президент России Владимир Путин заявил со ссылкой на результаты обследования, что произошедшее на газопроводах — очевидный теракт. По его словам, ответственность за ситуацию лежит на Западе, который "фактически приступил к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры".