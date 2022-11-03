Финансовый аналитик: в ноябре доллар будет стоит до 65 рублей

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов заявил, что рубль демонстрирует хорошую доходность, преодолевая все геополитические риски.

Эксперт напомнил, что 2 ноября Федеральная резервная система США повысила процентную ставку на 75 пунктов до 3,75-4%, чтобы побороть инфляцию. Рубль стойко перенёс это решение за океаном и продолжил укрепляться по отношению к доллару.

По мнению Антонова, в ближайшее время рубль будет усиливать свои позиции на мировом валютном рынке. Этому есть несколько причин:

ограничительные меры Центробанка РФ, которые помогают держать под контролем российский валютный рынок, закрытый для нерезидентов;

высокие цены на нефть;

налоговый период, который стартует 15 ноября.

"Уже четыре месяца котировки рубля находятся в широком диапазоне 50,00-65,00 руб. и, очевидно, этот коридор сохранится до конца ноября", — сказал Антонов в беседе с ФАН.