Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов заявил, что рубль демонстрирует хорошую доходность, преодолевая все геополитические риски.
Эксперт напомнил, что 2 ноября Федеральная резервная система США повысила процентную ставку на 75 пунктов до 3,75-4%, чтобы побороть инфляцию. Рубль стойко перенёс это решение за океаном и продолжил укрепляться по отношению к доллару.
По мнению Антонова, в ближайшее время рубль будет усиливать свои позиции на мировом валютном рынке. Этому есть несколько причин:
"Уже четыре месяца котировки рубля находятся в широком диапазоне 50,00-65,00 руб. и, очевидно, этот коридор сохранится до конца ноября", — сказал Антонов в беседе с ФАН.
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