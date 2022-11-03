Макрон "взял на прицел" Вашингтон. Насколько всё серьёзно?

Президент Франции Эммануэль Макрон "взял на прицел" Вашингтон, обвинив американцев в том, что экспортные цены на энергоносители в США намного выше внутренних. Насколько серьёзно можно относится к такой трактовке событий?

Про "взятый на прицел Вашингтон" пишет китайское издание "Хуаньцю шибао". Звучит красиво, но что в реальности? Есть ли основания так говорить?

Бесспорно, президент Франции выражал недовольство тем, что американские энергоносители обходятся европейским потребителям гораздо дороже, чем потребителям в США.

И министр финансов Франции Брюно Ле Мэр ранее заявлял, что в его стране не собираются принимать как данность тот факт, что американские партнёры продают Евросоюзу СПГ в четыре раза дороже, чем своим компаниям.

Китайское издание отмечает, что США "решили использовать тот момент, когда на континенте разыгрался энергетический кризис, чтобы начать наращивать экспорт газа и нефти до небывалых объёмов".

В связи с этим европейцы считают, что американцы просто "грабят их во время пожара", цитирует статью "Хуаньцю шибао".

Вообще говоря, нет ничего удивительного в том, что США извлекают выгоду из этой ситуации. Хотя вот в Вашингтоне уверяют, что американские компании вовсе не получают сверхприбыли. А идёт она в карманы трейдеров, с которыми работают европейские компании.

Но в общем, к такой ситуации привела политика Евросоюза и государств, в него входящих. И повлиять на эту ситуацию у них сейчас нет возможности. Точнее сказать, есть — восстановить отношения с Россией и поставки энергоресурсов из нашей страны. Но в ЕС нормализацию отношений считают "поражением Европы". Так что пусть платят американцам в несколько раз дороже.

Что же касается того, что Макрон "взял на прицел" Вашингтон, то всё же следует считать это оборотом речи. И не более того. Ибо какие у него реально есть возможности как-то повлиять на ситуацию с ценами? Особо никаких, во всяком случае на данный момент.