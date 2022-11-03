В Красноярске почти за 100 миллионов рублей продают офисную "пирамиду"

За 99 миллионов рублей продают офисную "пирамиду" с фасадом из стекла в Красноярске. Объявление о продаже появилось на портале Avito, пишет издание prmira.ru.

Здание расположено в центре города, его общая площадь оценена в 621 квадрат. В объявлении также перечислены преимущества его расположения.