За 99 миллионов рублей продают офисную "пирамиду" с фасадом из стекла в Красноярске. Объявление о продаже появилось на портале Avito, пишет издание prmira.ru.
Здание расположено в центре города, его общая площадь оценена в 621 квадрат. В объявлении также перечислены преимущества его расположения.
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