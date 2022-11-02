Журналист Роберт Брайс сказал, что новый руководитель британского правительства Риши Сунак подготовил для российского лидера Владимира Путина "подарок".
Как напомнили в The Hill, премьер королевства запретил добывать газ и нефть из сланцевых пластов. Такое ограничение, по словам публициста, негативно скажется на экономике Великобритании.
"Подарок Путину и катастрофа для промышленности. Сунак обрекает страну на дорогие энергоносители и ресурсную зависимость от других государств", — подчеркнул Брайс.
Также он допустил возникновение крупнейшего энергетического кризиса. Как отметил автор статьи, жители королевства уже тратят на оплату счетов почти в два раза больше средств, чем граждане стран ЕС.
Вместе с этим журналист сказал, что в Британии закрыты угольные станции. По мнению Брайса, зелёная энергетика не улучшит ситуацию.
Ранее сообщалось, что Путин не поздравил Сунака с победой на выборах премьера Великобритании.
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