Жителей Эстонии призвали снизить затраты на продовольствие. Соответствующие рекомендации выпустил Институт развития здоровья страны.
В числе способов сэкономить:
Кроме того, специалисты института рекомендуют соотечественникам есть больше овощей, в том числе бобовых. И покупать молочные продукты без добавок. А если понадобиться, то дополнять их небольшим количеством сахара, ягодами и прочим — так выйдет сэкономить на йогуртах.
Из других рекомендаций — снизить потребление сладостей. Но не только потому, что это полезно для здоровья. Просто сладости довольно дорогие.
Жажду специалисты эстонского института рекомендуют утолять водой, а не соками и нектарами, сообщает РИА "Новости". А ещё можно разбавлять покупной сок — и получить из одного литра примерно до 15 литров напитка, говорится в рекомендациях.
В Эстонии один из самых высоких уровней инфляции в странах еврозоны, это прибалтийское государства лидирует по этому показателю уже семь месяцев. По итогам октября — по данным Департамента статистики Эстонии — инфляция составила 22,4% в годовом исчислении.
При этом власти Эстонии являются одним из главных лоббистов антироссийских санкций, поддерживая самые радикальные варианты, вроде отказа от поставок природного газа из России.
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