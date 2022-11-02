Налегайте на горох: эстонцам рассказали о способах экономии на еде

Жителей Эстонии призвали снизить затраты на продовольствие. Соответствующие рекомендации выпустил Институт развития здоровья страны.

В числе способов сэкономить:

готовить еду самостоятельно;

как можно реже покупать консервы, полуфабрикаты, готовые продукты;

хотя один раз в день на столе должна быть каша;

а кроме того, каша на завтрак дешевле бутербродов.

Кроме того, специалисты института рекомендуют соотечественникам есть больше овощей, в том числе бобовых. И покупать молочные продукты без добавок. А если понадобиться, то дополнять их небольшим количеством сахара, ягодами и прочим — так выйдет сэкономить на йогуртах.

Из других рекомендаций — снизить потребление сладостей. Но не только потому, что это полезно для здоровья. Просто сладости довольно дорогие.

Жажду специалисты эстонского института рекомендуют утолять водой, а не соками и нектарами, сообщает РИА "Новости". А ещё можно разбавлять покупной сок — и получить из одного литра примерно до 15 литров напитка, говорится в рекомендациях.

В Эстонии один из самых высоких уровней инфляции в странах еврозоны, это прибалтийское государства лидирует по этому показателю уже семь месяцев. По итогам октября — по данным Департамента статистики Эстонии — инфляция составила 22,4% в годовом исчислении.

При этом власти Эстонии являются одним из главных лоббистов антироссийских санкций, поддерживая самые радикальные варианты, вроде отказа от поставок природного газа из России.