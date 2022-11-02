360kuai: Россия ведёт себя как великая держава, ставя США в неловкое положение

Российская Федерация продемонстрировала поведение в стиле великой державы и тем самым поставила США в неловкое положение, считает китайское издание 360kuai.

Ранее министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев заверил, что в ближайшее четыре месяца Россия готова передать беднейшим странам 500 тысяч тонн зерна. Причём бесплатно, чтобы предотвратить продовольственный кризис.

"Эти действия могут помочь тысячам людей преодолеть трудности. Россия в очередной раз продемонстрировала миру, что значит международная ответственность большой страны. Это поставило в неловкое положение Соединённые Штаты, которые выставляют напоказ лишь различные лозунги", — говорится в статье китайского издания (перевод "ПолитРоссия").

В материале отмечается, что ранее на Западе очень много говорили о возможном продовольственном кризисе и обвиняли в нём Россию. Под предлогом помощи нуждающимся государствами США и Евросоюз лоббировали заключение зерновой сделки, которая была заключена 22 июля.

При этом вместо того, чтобы корабли с украинским зерном направились в беднейшие государства, они оказались в европейских странах. Никто из представителей ЕС не волновался о голодающей Африке, они использовали её для прикрытия, а на самом деле беспокоились лишь о себе.

На этом фоне Россия повела себя очень благородно, без лишних разговоров и рекламы помогая тем, кому это действительно нужно, причем помогая безвозмездно, отмечается в статье китайского издания.

Стоит отметить, что накануне министр сельского и лесного хозяйства Турции Вахит Киришчи привёл некоторые данные по тому, как осуществляется зерновая сделка.

По его словам, через коридор в Чёрном море прошло 421 судно, общий объём перевезённых ими грузов составил 9,7 млн тонн. При этом европейские страны получили 61 процент грузов, азиатские — 20 процентов, африканские — 13 процентов. Оставшиеся шесть процентов грузов приходится на самые бедные государства.

Ранее в Вашингтоне объясняли, почему дело обстоит таким образом. По словам американских чиновников, здесь действуют рыночные методы. И если европейские страны получают зерно из Украины, то другие нуждающиеся в таких поставках государства могут купить его в других местах. То есть там, где в ином случае его могли бы купить европейцы по бОльшей цене.

Других объяснений, почему всё же украинское зерно идёт не в бедные, а в богатые государства, не было представлено.