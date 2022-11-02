Россия в октябре по поставкам нефти в Индию обогнала Ирак и Саудовскую Аравию, сообщают РИА новости.
Самым крупным покупателем российской нефти в октябре до сих пор остается Китай, импортирующий более миллиона баррелей в сутки. Однако специалисты аналитической компании Vortex отмечают существенный рост импорта нефти в Индию, общий объем поставок за октябрь составил 946 тысяч баррелей в день.
Доля российского импортируемого сырья в Индии составила 22%, в то время как у традиционных поставщиков Ирака и Саудовской Аравии было куплено 20,5% и 16% соответственно. При этом поставки российской нефти в октябре в Индию на 34% выше, чем поставки сырья в Европейский союз.
При этом Запад активно пробует помешать взаимовыгодным отношениям Москвы и Дели, предлагая ввести потолок цен на российское сырье. Инициатива была озвучена США еще летом, и тогда планировалось ограничить цену на нефть в диапазоне 40-60 долларов за баррель.
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