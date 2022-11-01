Белгородская область стала одним из лидеров по экспорту растительных масел после Ростовской и Калининградской областей. Масла стали одним из главных сегментов аграрного сектора, за 2022 год их поставки выросли на 22%. Об этом пишет издание bel.ru.
Отмечается, что за первое полугодие текущего года Белгородская область экспортировала масел и жиров почти на 640 млн долларов.
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