"Тинькофф банк" ответил основателю финансовой организации Олегу Тинькову, который ранее заявил, что отзывает свой бренд "Тинькофф".
"Все права на бренд "Тинькофф" принадлежат "Тинькофф Банку", — сказал РИА Новости представитель банка.
В апреле руководство банка сообщало о планах провести в этом году ребрендинг и перестать использовать старый бренд.
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