"Тинькофф банк" ответил Тинькову: права на бренд принадлежат банку

"Тинькофф банк" ответил основателю финансовой организации Олегу Тинькову, который ранее заявил, что отзывает свой бренд "Тинькофф".

"Все права на бренд "Тинькофф" принадлежат "Тинькофф Банку", — сказал РИА Новости представитель банка.

В апреле руководство банка сообщало о планах провести в этом году ребрендинг и перестать использовать старый бренд.