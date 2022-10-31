Дудчак о прекращении поставок смартфонов Huawei в РФ: "Такая политика"

Политолог Александр Дудчак объяснил, что могло заставить компанию Huawei прекратить поставки смартфонов в Россию.

Дудчак считает, что на решение уйти с российского рынка одно из крупнейших мировых компаний в сфере телекоммуникаций повлияли иностранные инвесторы. Он уверен, что данный шаг не стоит воспринимать как недружественный.

Ранее сообщалось, что Россия и Иран планируют создать совместную платформу для выпуска машин.

"Не знаю, можно ли назвать это китайской мудростью, но вот такая у них политика. Это не значит, что продукция Huawei пропадет с российских прилавков, — не пропадет", — цитирует слова Дудчака Телеканал "360".

Руководство китайской компании Huawei перестала поставлять в Россию смартфоны, телевизоры, планшеты и другую технологическую продукцию. Сейчас рассматривается вариант ввоза техники Huawei в страну с помощью параллельного импорта.