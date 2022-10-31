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В Италии объяснили, почему промышленность бежит из Европы

Экономика

Глава итальянской энергетической компании Eni Клаудио Дескальци объяснил, почему промышленность бежит из Европы. Причина, по его словам, в необдуманной политике европейских регуляторов по декарбонизации.

В Италии объяснили, почему промышленность бежит из Европы

По его словам, политика еврочиновников по декарбонизации только создаёт новые вызовы для промышленности: "Сначала 40% сокращение выбросов, потом 50% сокращение выбросов, затем 55%. И это создаёт большую волатильность. И теперь мы вынуждены влезать в долги, чтобы финансировать то, что мы сами же создали".

По мнению главы компании Eni, в результате промышленность покидает Европу из-за высокой стоимости энергии, сообщает агентство "Прайм".

Он отметил, что европейские компании платят за энергию в шесть-семь, а то и в 15 раз больше, чем в США. Кроме того, политика правительств европейских стран по субсидированию тарифов для промышленности и для населения ведёт только к новым долгам.

Клаудио Дескальци сказал, что не знает, как долго может продолжаться эта ситуация. Но подчеркнул, что вечно это длиться не может, поскольку в европейских государствах очень большие долги.

Так что правительствам государств Евросоюза нужно найти "какое-то структурное решение", полагает он.

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Автор: Антон Куликов
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