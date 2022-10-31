Во Франции заявили о "смертельном ударе" Байдена по Европе

Президент США Джо Байден нанёс смертельный удар по экономике Евросоюза, спровоцировав конфликт на Украине, считает французский политик Флориан Филиппо.

"Цены на энергоносители приведут к падению производства автомобилей в европейских странах на 40 процентов в 2022 и 2023 годах! Соединённые Штаты вместе со своей сообщницей (главой Еврокомиссии) Урсулой фон дер Ляйен успешно нанесли удар: разрушают нас экономически и убивают украинской авантюрой", — цитирует Филиппо РИА "Новости".

Европейские политики и чиновники на протяжении последнего времени резко критикуют США за то, что поставляемые из этой страны энергоносители обходятся европейским потребителям в четыре раза дороже, нежели американским.

Впрочем, в Вашингтоне в ответ заявляют, что американские компании сверхдоходов не получают. А получают их посредники, через которых ведётся торговля в США. Американские чиновники советуют своим европейским коллегам заключать долгосрочные контракты именно с компаниями из США.

Надо заметить, что претензии адресуются не только США. Некоторые европейские политики заявляют, что сверхдоходы получает и Норвегия, которая является одним из основных поставщиков энергоносителей в Европу. Но и норвежцы эти претензии отвергают, подчеркивая, что экономические проблемы затрагивают и их тоже.