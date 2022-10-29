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Atlantico: крах евро может спровоцировать самая незначительная деталь

Экономика

Денежно-кредитная и налогово-бюджетная политика Евросоюза были полностью разделены с момента появления евро. И это полный экономический абсурд, считает аналитик Дон Диего де Ла Вега.

Atlantico: крах евро может спровоцировать самая незначительная деталь

По его мнению, обвал евро произойдёт в том случае, если "люди решат, что они предпочитают лагерь свободы, даже если это им дорого обойдется в ближайшем будущем". Экономист считает, что подобное произошло во время выхода Великобритании из Евросоюза.

Нужно принять к сведению, что свобода важнее понесённых затрат, отметил де Ла Вега, добавив, что подобное ближе к 2027 году может случится с Италией и Францией.

По мнению эксперта, это может случиться и в Германии, если она будет переживать глубокий промышленный кризис. Который побудить Берлин отказаться от роли "кредитора в последней инстанции". Нужно понять, что ситуацию может "взорвать" любая, даже самая незначимая, казалось бы, деталь.

"… неудачная ситуация всегда чревата крахом. И трудно предсказать, когда это произойдёт. Многие европейцы до сих пор полагают, что евро — это защитный щит, однако такие мысли лишены всякого смысла. Пока мы этого не осознаём, евро сможет продержаться. Несомненно лишь одно: в текущей ситуации обслуживание евро становится всё более и более дорогим", — цитирует агентство "Прайм" статью, опубликованную французским изданием Atlantico.

Согласно опросам, евро пользуется популярностью у более чем 60% населения. Но если вы посмотрите на мнение конкретных людей в демократических странах, то евро далеко не так популярен, как кажется. Например, в той же Франции 8 из 12 опрошенных выразили относительный скептицизм.

"Так что основания для выхода из еврозоны есть. Нужна только искра", — отметил экономист. При этом он полагает, что есть и хорошие новости: а именно, что гораздо легче будет отказаться от евро, когда он так слаб, как сейчас.

Стоит заметить, что на фоне экономических проблем курс евро за последние месяцы значительно упал по отношению к доллару. Большую роль в этом играет энергетический кризис, которая в значительной степени была спровоцирована политикой властей Евросоюза по отказу от российских энергоресурсов.

При этом в последнее время много говорят о разногласиях между ведущими государствами сообщества — Германией и Францией. Парижу, в частности, не понравился план Берлина по поддержке германской экономики, на что планируется потратить 200 миллиардов евро. Французы считают, что это создаст конкурентные преимущества для предприятий Германии.

В то же время, в Евросоюзе недовольны протекционистскими мерами, которые вводят США. В промышленно развитых странах ЕС подозревают, что США таким образом пытаются переманить европейские компании.

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Автор: Антон Куликов
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