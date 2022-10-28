Великобритания с 1 января прекращает весь импорт российского газа

Великобритания с 1 января прекращает весь импорт российского СПГ.

Об этом сообщил британский МИД.

Ранее сообщалось, что Лондон добивается обеспечения долгосрочных (до 20 лет) - поставок сжиженного природного газа (СПГ) из США в преддверии зимнего энергетического кризиса.