Кулеба удивился тому, что европейцы не могут жить без газа и бензина

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба удивился тому, что европейцы "не могут жить без газа или бензина", но собрались строить зелёную экономику.

"Когда я слышу некоторые вещи из Европы, что они не могут жить без газа или бензина, на ум мне приходит только один вопрос. Каковы были ваши планы по превращению вашей экономики в зелёную? Какие у вас были идеи по замене газа или нефти? Этот вопрос никогда не получает ответа. Они в замешательстве", — цитирует агентство "Прайм" сказанное Кулебой в интервью испанской газете Mundо.

Надо заметить, что планы по переходу на так называемую зелёную экономику, о которой рассуждал министр иностранных дел Украины, предусматривали постепенную реализацию, рассчитанные на десятилетия. А не в течение нескольких месяцев.

И вполне вероятно, что для украинского министра будет открытием тот факт, что экономика Германии, например, сильно зависит от дешёвого сырья, в том числе от энергоресурсов. Значительную часть которых немцы получали из России.

Отметим, что сейчас Евросоюз пытается реализовать стратегию по отказу от импорта ресурсов из России, периодически отчитываясь о значительном сокращении объёмов поставок.

При этом в ЕС растёт недовольство тем фактом, что за природный газ, поставляемый из США, приходится платить значительно дороже, нежели американским потребителям. Правда, ничего не сообщается о том, что американцы готовы как-то отреагировать на претензии со стороны европейцев.