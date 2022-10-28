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Шанс упущен: США не смогут сократить влияние России на рынке нефти

Экономика

США имели возможность сократить влияние России на рынке нефти, однако упустили свой шанс. К такому выводу пришли американские аналитики.

Шанс упущен: США не смогут сократить влияние России на рынке нефти

И что же эти на него натолкнуло? Поводом для напряжённых размышлений стала ситуация в самих США, власти которых истощают стратегические запасы нефти, пытаясь таким образом сдержать рост цен на АЗС.

Вашингтон пытается уговорить нефтедобывающие страны нарастить добычу нефти, но пока что получается не очень. Можно сказать, совсем не получается, учитывая, что в начале октября страны, входящие в ОПЕК+, договорились снизить нефтедобычу на два миллиона баррелей в сутки.

Разумеется, не за тем, чтобы досадить США (хотя в Вашингтоне, похоже, именно так это и воспринимают), а чтобы поддержать баланс между спросом и предложением.

Между тем, издание Forbes полагает, что Вашингтон самолично отказался от "страхового полиса" от действий России и других государств, входящих в ОПЕК+. Речь о трубопроводе Keystone XL.

Джо Байден в начале своего президентского срока заблокировал строительство Keystone XL, по которому нефть с месторождений Канады должна была доставляться на американские нефтеперерабатывающие заводы. Теперь в Forbes это решение называют ошибкой, поскольку в том случае, если бы трубопровод функционировал, США якобы имели бы более сильную позицию в переговорах с ОПЕК и Россией.

Трубопровод "доставил бы больше нефти, чем мы получаем из России или Саудовской Аравии, и почти столько же, сколько мы получили от остальных стран ОПЕК в прошлом году", говорится в статье Forbes (перевод "ПолитРоссия"). Это бы ослабило переговорные позиции ОПЕК и России, когда дело касалось сокращения производства нефти, отмечается в материале.

Кроме того, трубопровод дал бы возможность сократить влияние России на энергетических рынках, подчёркивается в статье.

Строительство Keystone XL поддерживала администрация Дональда Трампа. Как уже было сказано, Джо Байден распорядился прекратить реализацию проекта. Обосновано это решение было заботой о сохранении окружающей среды.

Это, однако, совсем не означает, что реализация проекта остановлена навсегда. Вполне вероятно, что к нему ещё вернутся. И статья в Forbes свидетельство лоббистских усилий сторонников строительства Keystone XL.

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Автор: Антон Куликов
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