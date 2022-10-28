Дерипаска об экономической ситуации в РФ: Терять нам уже нечего

Российский миллиардер Олег Дерипаска предупредил, что Россия "налетит на букет" экономических и социальных проблем до конца 2023 года.

Предприниматель считает, что российская экономика находится в кризисе на фоне глобальной рецессии. Он обратил внимание на отсутствие своевременных решений, что, по его мнению, приведёт к серьёзным проблемам с занятостью и доходами населения.

"До тех пор, пока мы не наберемся смелости (а терять, в принципе, нам уже давно нечего), не снизим ставку до 5%, не проведём программу количественного смягчения для обеспечения ипотеки и инвестиций на 20-25 трлн рублей — мы не сможем запустить экономический рост", — выразил свою точку зрения Дерипаска.

Бизнесмен уверен, что россияне не будут брать дорогие кредиты, а зарубежные инвесторы не станут вкладывать свои капиталы в экономику "с запредельно высоким курсом рубля".

Дерипаска сделал неутешительный прогноз.

"Ведь налетим уже до конца следующего года по полной на новый, так сказать, букет экономических и социальных проблем. Зачем?" — задаётся вопросом миллиардер.

Ранее Олег Дерипаска обвинил бюрократов в разрушении экономики.