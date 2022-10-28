Сидоров: в начале ноября значение курса доллара будет на уровне 65 рублей

По мнению частного инвестора Фёдора Сидорова, в первую неделю ноября курс доллара может составлять от 63 до 65 рублей. В России подошёл к концу налоговый период. В это время национальная валюта традиционно укрепляется, объяснил он.

Также решение Центробанка по ставке окажет влияние на курс рубля, подчеркнул специалист.

"Прогнозируется, что регулятор оставит ставку на прежнем уровне — 7,5%, так как инфляционные ожидания растут, несмотря на сокращение самой инфляции в стране. На этом фоне курс рубля будет подвержен давлению", — заключил Сидоров беседе с RT.