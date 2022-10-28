Аналитики: жители РФ в среднем хотели бы получать 163 тысячи рублей ежемесячно

Граждане РФ в среднем мечтают зарабатывать по 163 тысячи рублей ежемесячно. Об этом сообщает RT со ссылкой на исследование сервиса "Работа.ру".

Эксперты выяснили, что мужчины в России хотят получать по 193 800 рублей каждый месяц, а женщины — по 135 900 рублей. Запросы участников исследования из российской столицы немного выше, чем в среднем по РФ.

Так, мужчины из Москвы не отказались бы от зарплаты в размере 201 300 рублей, женщины — в размере 144 600 рублей.

Как подчёркивает издание, с аналитиками, представляющими портал "Работа.ру", пообщались 3 тысячи человек старше 18 лет из всех субъектов РФ.

Ранее специалисты Росстата заявили, что общая задолженность российских предприятий по зарплате сотрудникам в прошлом месяце выросла на 97,4 миллиона рублей, то есть на 11,5 процента.