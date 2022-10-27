Путин высказался по поводу ухода западных компаний с российского рынка

Президент России Владимир Путин прокомментировал уход западных компаний с российского рынка после начала спецоперации на Украине.

"Продают бизнес за доллар своему менеджменту и на ухо шепчут: "Мы ненадолго, скоро вернёмся", — так лидер страны высказался по поводу ухода иностранных компаний из РФ.