Президент России Владимир Путин прокомментировал уход западных компаний с российского рынка после начала спецоперации на Украине.
"Продают бизнес за доллар своему менеджменту и на ухо шепчут: "Мы ненадолго, скоро вернёмся", — так лидер страны высказался по поводу ухода иностранных компаний из РФ.
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Эксперты пришли к выводу, что США и НАТО находятся в процессе подготовки ядерной провокации на Украине и, увы, к последующему удару ЯО по России.