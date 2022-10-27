За полчаса удалось доставить рыбу в Ростовскую область из Санкт-Петербурга компании "Прогресс". Об этом пишет издание rostovgazeta.ru. Предприятие находится в одном из районов области.
Как следует из документов, она получила более 17 тонн рыбы из северной столицы за 35 минут, что невозможно, так как преодолеть расстояние между пунктами на машине можно за 19 часов.
В связи с этим Россельхознадзор объявил компании предупреждение.
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