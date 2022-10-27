Представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд в интервью ORF сказал, что ЕС из-за введения ограничительных мер против РФ заблокировал российские активы стоимостью 17,5 миллиарда евро. Всего жертвами этих санкций стали 1350 человек и компаний.
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Эксперты пришли к выводу, что США и НАТО находятся в процессе подготовки ядерной провокации на Украине и, увы, к последующему удару ЯО по России.