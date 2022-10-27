Еврокомиссия: ЕС заморозил российские активы на сумму 17,5 миллиарда евро

Представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд в интервью ORF сказал, что ЕС из-за введения ограничительных мер против РФ заблокировал российские активы стоимостью 17,5 миллиарда евро. Всего жертвами этих санкций стали 1350 человек и компаний.