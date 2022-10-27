Сечин: "вырезать" Россию из мировой экономики не получится, это абсурд

По словам главы "Роснефти" Игоря Сечина, намерение Запада "вырезать" Россию из мировой экономики не выполнимо, сама эта идея иллюзорна и абсурдна.

Сечин напомнил, что доля РФ в мировой экономике традиционно недооценивается, а западная статистика о 2%-ном вкладе России в мировой ВВП не соответствует действительности.

Глава "Роснефти" подчеркнул, что у России есть главное — базовое сырьё в виде энергоресурсов и продовольствия, и её доля на мировом рынке в этой области — не менее 15%.

"Идея "вырезать" Россию из мировой экономики — эта идея абсурдна и иллюзорна. Масштабы и роль российской экономики в мировом разделении труда традиционно недооценивались. То, что звучит публично, что вклад России в мировой ВВП — это всего лишь 2% — это миф. Если считать по ППС, то это уже 4-5%. Если учитывать роль услуг в экономиках развитых стран — до 70% ВВП США… Услуги — полезная вещь, но не в том случае, когда у вас нет энергоресурсов и продовольствия. Доля России в поставках базового сырья — до 15%", — сказал Сечин на Веронском Евразийском экономическом форуме в Баку.

Благодаря достаточному количеству базовых ресурсов экономика РФ устойчива, она "надёжно стоит на земле", добавил Сечин.