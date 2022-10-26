В рамках электронных аукционов минфин Ростовской области выберет компании, которые предоставят кредиты. Об этом пишет rostovgazeta.ru.
Сообщается, что всего на Госзакупках размещено 20 аукционов, в рамках каждого из которых министерство хочет взять по 800 миллионов рублей. Общая сумма кредитных средств составит 16 миллиардов рублей.
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