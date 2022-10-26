Замминистра финансов России Антон Силуанов заявил депутатам Госдумы, что Минфин РФ согласовал с Минобороны и другими силовыми ведомствами необходимый объём финансовых ресурсов для обеспечения специальной военной операции (СВО) на Украине.
При этом средства, по его словам, заложены в бюджете как на текущий год, так и на следующий трёхлетний период.
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Пора начинать освобождение с самих себя, заявил журналист.