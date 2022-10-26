Силуанов: необходимые для СВО средства заложены в бюджет на три года

Замминистра финансов России Антон Силуанов заявил депутатам Госдумы, что Минфин РФ согласовал с Минобороны и другими силовыми ведомствами необходимый объём финансовых ресурсов для обеспечения специальной военной операции (СВО) на Украине.

При этом средства, по его словам, заложены в бюджете как на текущий год, так и на следующий трёхлетний период.