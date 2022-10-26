Представители инвестиционной компании АФК "Система", группы компаний ПИК и завода Kronospan — основные претенденты на активы IKEA в России.
Как сообщает РБК, ранее в рамках комплексной юридической оценки, проводимой акционером АФК "Система", производственные цеха IKEA посетили сотрудники холдинга Segezha Group.
Один из источников издания пояснил, что на активы IKEA претендуют ещё две организации — группа компаний ПИК, а также предприятие Kronospan, выпускающее древесные плиты.
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