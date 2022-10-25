Товарооборот с КНДР на Дальнем Востоке полностью остановлен

Руководитель Дальневосточного таможенного управления Юрий Ладыгин сообщил, что в этом регионе прекратилась торговля с Северной Кореей. Причиной послужили ограничительные меры со стороны ООН, отметил чиновник.

"Надеюсь, что граница откроется", — сказал Ладыгин, слова которого передаёт newizv.ru.

По информации издания, в прошлом Москва отправляла КНДР продукты и препараты.

Ранее глава Минобороны Японии Ясукадзу Хамада предупредил, что по стране могут нанести удары новые ядерные боеголовки для ракет Пхеньяна.