Руководитель Дальневосточного таможенного управления Юрий Ладыгин сообщил, что в этом регионе прекратилась торговля с Северной Кореей. Причиной послужили ограничительные меры со стороны ООН, отметил чиновник.
"Надеюсь, что граница откроется", — сказал Ладыгин, слова которого передаёт newizv.ru.
По информации издания, в прошлом Москва отправляла КНДР продукты и препараты.
Ранее глава Минобороны Японии Ясукадзу Хамада предупредил, что по стране могут нанести удары новые ядерные боеголовки для ракет Пхеньяна.
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