В четверг канцлер Германии Шольц освободился от российской энергозависимости и на радостях наобещал бюргерам всевозможных благ, среди них — базовый пакет отопления за счёт государства для каждого "не позднее марта".
Простые граждане Германии тут же задались вопросом: где же брать деньги на коммуналку до марта? Шольц помог и с этим, он пояснил, что государство возьмёт на себя часть расходов уже в декабре. Казалось бы, спасибо властям огромное, но не тут-то было: оказывается, декабрьский вычет получат сначала арендодатели или управляющая компания, а жильцам сделают перерасчёт не раньше весны-осени 2023 года, пишет Telegram-канал "Папочка канцлера".
Премьер Саксонии Кречмер требует, чтобы "помощь действительно дошла до людей уже в декабре", Маттиас Мирш из Социал-демократической партии Германии (СДПГ) говорит, что бюргеры не знают, как до конца месяца протянуть. А вот у ассоциации домовладельцев Haus und Grund такие подарки к Рождеству в планы не входят.
"Мы не можем компенсировать провалы правительства и реализовывать каждую их безумную идею", — говорят они.
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