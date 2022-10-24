Немецкий политик о счетах за отопление: как нам до конца месяца протянуть

В четверг канцлер Германии Шольц освободился от российской энергозависимости и на радостях наобещал бюргерам всевозможных благ, среди них — базовый пакет отопления за счёт государства для каждого "не позднее марта".

Простые граждане Германии тут же задались вопросом: где же брать деньги на коммуналку до марта? Шольц помог и с этим, он пояснил, что государство возьмёт на себя часть расходов уже в декабре. Казалось бы, спасибо властям огромное, но не тут-то было: оказывается, декабрьский вычет получат сначала арендодатели или управляющая компания, а жильцам сделают перерасчёт не раньше весны-осени 2023 года, пишет Telegram-канал "Папочка канцлера".

Премьер Саксонии Кречмер требует, чтобы "помощь действительно дошла до людей уже в декабре", Маттиас Мирш из Социал-демократической партии Германии (СДПГ) говорит, что бюргеры не знают, как до конца месяца протянуть. А вот у ассоциации домовладельцев Haus und Grund такие подарки к Рождеству в планы не входят.

"Мы не можем компенсировать провалы правительства и реализовывать каждую их безумную идею", — говорят они.