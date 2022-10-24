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Sohu: Вашингтон случайно помог Москве, заморозив валютные активы РФ

Экономика

Вашингтон помог Москве в реализации амбициозного финансового манёвра. В США, понятное дело, помогать России не собирались, но получилось так, как получилось, считают авторы китайского издания Sohu.

Sohu: Вашингтон случайно помог Москве, заморозив валютные активы РФ

США вместе со своими союзниками фактически постарались разрушить финансовую систему России. Однако события приняли неожиданный поворот, отмечается в материале китайского издания (перевод "ПолитРоссия").

Под ограничительные меры Запада попали российские банки, многие отрасли финансовой системы. В том числе и часть валютных резервов России.

И на этом фоне могло сложиться впечатление, что РФ угодила в капкан, выбраться из которого нет никакой возможности. Но реальность оказалась несколько иной.

По мнению авторов Sohu, американские санкции, а в особенности заморозка российских валютных резервов, помогли Москве решить несколько важных задач.

Во-первых, Россия давно планировала снизить зависимость от американского доллара. Процесс дедолларизации шёл достаточно сложно, пока Вашингтон не заморозил часть российских резервов. А это стало подтверждением того факта, что валюты западных стран представляют собой угрозу. Причём ясно это стало не только России.

Во-вторых, после введения санкций курс рубля по отношению к американскому доллару укрепился примерно на 23 процента, отмечает китайское издание.

Кроме того, санкции спровоцировали рост цен на энергоносители. Будучи одним из крупнейших поставщиков, Россия от этого выиграла. А кроме того, Москве стало проще договариваться об оплате поставок валютами, которые неподконтрольны Соединённым Штатам, говорится в материале Sohu.

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Автор: Антон Куликов
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