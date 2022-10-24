Sohu: Вашингтон случайно помог Москве, заморозив валютные активы РФ

Вашингтон помог Москве в реализации амбициозного финансового манёвра. В США, понятное дело, помогать России не собирались, но получилось так, как получилось, считают авторы китайского издания Sohu.

США вместе со своими союзниками фактически постарались разрушить финансовую систему России. Однако события приняли неожиданный поворот, отмечается в материале китайского издания (перевод "ПолитРоссия").

Под ограничительные меры Запада попали российские банки, многие отрасли финансовой системы. В том числе и часть валютных резервов России.

И на этом фоне могло сложиться впечатление, что РФ угодила в капкан, выбраться из которого нет никакой возможности. Но реальность оказалась несколько иной.

По мнению авторов Sohu, американские санкции, а в особенности заморозка российских валютных резервов, помогли Москве решить несколько важных задач.

Во-первых, Россия давно планировала снизить зависимость от американского доллара. Процесс дедолларизации шёл достаточно сложно, пока Вашингтон не заморозил часть российских резервов. А это стало подтверждением того факта, что валюты западных стран представляют собой угрозу. Причём ясно это стало не только России.

Во-вторых, после введения санкций курс рубля по отношению к американскому доллару укрепился примерно на 23 процента, отмечает китайское издание.

Кроме того, санкции спровоцировали рост цен на энергоносители. Будучи одним из крупнейших поставщиков, Россия от этого выиграла. А кроме того, Москве стало проще договариваться об оплате поставок валютами, которые неподконтрольны Соединённым Штатам, говорится в материале Sohu.