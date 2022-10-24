The Daily Reckoning: Европа заплатит большую цену за неприязнь к России

Для Европы последствия ухудшения отношений с нашей страной будет крайне тяжёлыми. Такова плата за украинский кризис и неприязнь к России.

Власти государств Евросоюза заявляют о том, что газовые хранилища практически заполнены. Однако реальность в том, что грядущей зимой многим людям на Западе придётся искать альтернативные источники энергии, чтобы хоть как-то отапливать свои жилища, отмечает издание The Daily Reckoning (перевод "ПолитРоссия").

Ещё несколько лет назад многие страны Запада закрыли электростанции, которые работали на ископаемом топливе, инвестировали значительные средства в так называемую зелёную энергетику и объявили о постепенном отказе от автомобилей, работающих на бензине и дизеле.

Но суровая реальность в том, что базовой выработки электричества из чистых и возобновляемых источников энергии просто недостаточно, чтобы покрыть все потребности.

И на этом фоне США и их европейские союзники отказывают от поставок российских энергоносителей. Всё это привело к тому, что Запад переживает тяжелейший энергетический кризис.

"Очевидно, что не менее миллиарда человек столкнутся с проблемами из-за холодов в ближайшие месяцы. Их правительства не в состоянии обеспечить достаточное количество топлива и электроэнергии из-за их собственных действий и обстоятельств, не зависящих от них", — отмечается в статье The Daily Reckoning.

Подчёркивается, что недавние диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2", а также упорная неприязнь к России дорого обойдутся для Европы. В ближайшее время следует ожидать нового скачка цен на топливо, причём такая ситуация продлится ещё долго. Повлиять на ситуацию могло бы снятие санкций с России, но в такой вариант верится с трудом, говорится в материале.

Стоит заметить, что поскольку США сами являются поставщиками нефти и газа, то для них эта ситуация не столь болезненна, как для Европы. Где уже звучат голоса, что Соединённые Штаты наживаются на проблемах европейцев.

В частности, президент Франции Эммануэль Макрон заявлял о несправедливости того, что европейские компании платят за американский природный газ в четыре раза больше, чем компании в США.

Впрочем, для США тоже всё не столь радужно. Цены на бензин в стране растут, несмотря на то, что вот уже несколько месяцев идут поставки из американского стратегического запаса нефти.