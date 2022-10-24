Объединенные Арабские Эмираты заинтересованы в инвестициях в российские высокотехнологичные компании и размещении их представительств в своей стране.
Об этом сообщил заместитель министра экономики Абдулла Ахмад Аль Салех, выступая на форуме "Сделано в России".
Он отметил, что российские технологические компании, продемонстрируют высокий уровень развития:
“Российские учёные предложили ряд изобретений и новых технологий, в которые мы хотели бы инвестировать, и мы также хотели бы иметь их штаб-квартиру в нашей стране”, - сказал Аль Салех, добавив, что важно продвигать стартапы.
Кроме того, арабский чиновник призвал к взаимному сотрудничеству между двумя странами в таких областях, как космос, медицина и зеленая энергетика.
Напомним, на прошлой неделе президент России Владимир Путин встретился в Санкт-Петербурге со своим коллегой из ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Лидеры выразили готовность Москвы и Абу-Даби развивать сотрудничество на всех уровнях.
Шейх Мохаммед отметил, что за последние годы товарооборот между двумя странами вырос с 2,5 до примерно 5 миллиардов долларов, несмотря на пандемию.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Промежуточные выборы в Конгресс США станут "точкой невозврата" для Байдена, считает индийский аналитик.