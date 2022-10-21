Премьер Польши предложил платить российскими деньгами за энергию в Евросоюзе

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил конфисковать замороженные российские активы и платить ими за энергию в Евросоюзе. При этом он признал, что идея не находит поддержки у большинства стран ЕС. Но Моравецкий не теряет надежды.

По словам премьер-министра Польши, именно его страна первой предложила эту идею и именно он, Матеуш Моравецкий, "представил концепцию".

"В случае конфискации замороженных активов можно говорить о сумме 350 или даже 400 миллиардов долларов. Это сумма, которой не только хватило бы на значительную часть восстановления (Украины), но я предлагаю эту сумму конфисковать и использовать на механизмы, стабилизирующие цены энергии в Европейском союзе", — цитирует Моравецкого агентство "Прайм".

Он задался вопросом, почему за последствия конфликта на Украине должны платить польские, французские или другие налогоплательщики из стран Евросоюза. По его словам, "пусть они за это платят", то есть предприниматели и компании из России.

При этом польский премьер-министр признал, что это предложение пока не находит понимания у большинства стран ЕС. "К сожалению, некоторые или даже большинство пока ещё не принимают эту эстафету. Наверное, боятся. Но капля камень точит", — заявил отважный польский премьер. Который, судя по сказанному им, ничего не боится.

Ранее Моравецкий уже предлагал передать замороженные в ЕС российские активы не только Украине, но и часть отдать Польше.

Досталось от пана и Норвегии, которая, по мнению польского премьер-министра, стала зарабатывать слишком много на поставках нефти и газа в страны Евросоюза.