Бушуев: РФ не понесёт крупные убытки из-за потери энергетического рынка в Европе

Специалисты в области энергетики Виталий Бушуев и Алексей Белогорьев в интервью Pravda.Ru раскритиковали заявления главы Международного энергетического агентства Фатиха Бирола, согласно которым РФ столкнётся с крупнейшими убытками из-за потери европейского рынка нефти и газа.

"Россия будет использовать параллельные каналы для поставок своих ресурсов в другие страны, в том числе европейские. То есть Москва не понесёт никаких убытков, поскольку продаёт топливо на розничном рынке", — подчеркнул гендиректор Института энергетической стратегии Бушуев.

Замглавы по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Белогорьев сообщил, что российская экономика, в том числе нефтегазовый комплекс адаптируется к изменениям. При этом, по словам эксперта, процесс можно назвать болезненным.

"Значительную часть объёмов, прежде всего нефти, удастся перенаправить на другие рынки. Возникнет дефицит танкерного флота из-за введения ограничений со стороны Запада. Начнутся кратковременные проблемы в этой области, из-за чего экспорт нефти и нефтепродуктов снизится", — заключил собеседник издания.

Ранее Бирол заявил, что российским властям нужно работать десять лет, чтобы переориентировать поставки на восток.

"Для России важна Европа — три четверти экспорта природного газа приходилось на Европу, 55% нефти также поступало в Европу. Европа — самый крупный энергетический рынок для России, очень важный и надёжный клиент", — сказал руководитель агентства в эфире Rai News 24.